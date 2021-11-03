Дехто з них вважає, що їх можуть чипувати або проводити медичні досліди. Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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За його словами, частина з антивакцинаторів є ідейно божевільними.

Я вважаю, що це був шабаш міських божевільних. Але, на жаль, їх (антивакцинаторів – 24 канал) багато,

– наголосив Фурса.

Він зауважив, щодо таких людей не працюють раціональні аргументи. Їх може змусити вакцинуватися тільки держава.

Ситуація на Заході

Як пояснив експерт, у державах Західної Європи також були досить високі антивакцинаторські настрої. Водночас наразі там вакцинували 80 – 90% людей і ті країни перейшли в нормальне життя.

Це робили через жорстку політику держави. В державі повинно бути лідерство. Сергій Фурса Інвестиційний банкір

Нагадаємо, що 3 листопада антивакцинатори перекрили центр Києва. Їх підтримала нардепка Надія Савченко. Протестувальники заблокували рух такими вулицями як Грушевського, Липською, Лютеранською та Інститутською.

Фурса прокоментував антивакцинаторські протести: дивіться відео

Ситуація з вакцинацією в Україні