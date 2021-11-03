Дехто з них вважає, що їх можуть чипувати або проводити медичні досліди. Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
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За його словами, частина з антивакцинаторів є ідейно божевільними.
Я вважаю, що це був шабаш міських божевільних. Але, на жаль, їх (антивакцинаторів – 24 канал) багато,
– наголосив Фурса.
Він зауважив, щодо таких людей не працюють раціональні аргументи. Їх може змусити вакцинуватися тільки держава.
Ситуація на Заході
Як пояснив експерт, у державах Західної Європи також були досить високі антивакцинаторські настрої. Водночас наразі там вакцинували 80 – 90% людей і ті країни перейшли в нормальне життя.
Це робили через жорстку політику держави. В державі повинно бути лідерство.
Нагадаємо, що 3 листопада антивакцинатори перекрили центр Києва. Їх підтримала нардепка Надія Савченко. Протестувальники заблокували рух такими вулицями як Грушевського, Липською, Лютеранською та Інститутською.
Фурса прокоментував антивакцинаторські протести: дивіться відео
Ситуація з вакцинацією в Україні
- Вже з наступного тижня в Україні почнуть відсторонювати невакцинованих педагогів і чиновників від роботи.
- Відомо, що 18 мільйонів українців вже отримали хоча б одне щеплення.
- Згідно з опитуванням соціологічної групи, від 40% до 55% українців досі не бажають вакцинуватися.
- За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, антивакцинаторські настрої швидко зникають, коли людина опиняється у реанімації. Водночас протести – це насамперед зневага до наших медиків та родин, які втратили своїх рідних.