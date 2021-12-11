Вести.UA. Жир: Янукович снова оконфузился
Источник:"Вести.UA. Жир" на 24 канале
Виктор Янукович, бежавший в Россию, решил обжаловать свое отстранение от должности президента. Однако он подал свой иск против Верховной Рады не в тот суд.
О других курьезных событиях, которые произошли в Украине в течение недели – узнайте в программе.
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Кива приравнял себя к Путину
Илья Кива поблагодарил за то, что его фамилию написали на стене одного из зданий рядом с фамилией Владимира Путина. В граффити говорилось об известном народном хите "Путин – х*йло".
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По делу бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса должно было состояться заседание, однако его перенесли на неделю. Произошло это из-за того, что подозреваемый якобы потерял слух.
"Яйца Гордона в золотой пирамиде"
Журналист Дмитрий Гордон анонсировал производство необычных лакомств. Он хочет масштабировать кондитерский бизнес и сказал, что вскоре в магазинах появятся шоколадные "Яйца Гордона в золотой пирамиде".
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Политики с 16 лет
Депутаты предлагают разрешить участие в политике с 16 лет. Перед юношеством может встать выбор – идти в 10 класс или в политику.
Мендель заинтриговала фото
Юлия Мендель заинтриговала фото с загадочным мужчиной. Бывшая пресс-секретарь президента опубликовала снимок, где видна только мужская рука на ее плече.Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.
Итоговый выпуск "Вести.UA. Жир" за 11 декабря: смотрите видео