Про інші курйозні події, які відбулись в Україні впродовж тижня – дізнайтесь у програмі.
Зверніть увагу Затравлю всіх, – Кива вилаявся після розслідування про "купи золота" у нього вдома
Кива прирівняв себе до Путіна
Ілля Кива подякував за те, що його прізвище написали на стіні однієї з будівель поряд з прізвищем Володимира Путіна. У графіті мовилося про відомий народний хіт "Путін – х*йло".
Чаус і втрата слуху
У справі колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса повинно було відбутись засідання, проте його перенесли на тиждень. Сталося це через те, що підозрюваний нібито втратив слух.
"Яйця Гордона в золотій піраміді"
Журналіст Дмитро Гордон анонсував виробництво незвичних ласощів. Він хоче масштабувати кондитерський бізнес і сказав, що невдовзі в магазинах з'являться шоколадні "Яйця Гордона в золотій піраміді".
Читайте також Чаус заявив, що нічого не чує, тому засідання суду в його справі перенесли
Політики з 16 років
Депутати пропонують дозволити участь у політиці з 16 років. Перед юнацтвом може постати вибір – йти в 10 клас чи в політику.
Мендель заінтригувала фото
Юлія Мендель заінтригувала фото із загадковим чоловіком. Колишня речниця президента опублікувала знімок, де видно тільки чоловічу руку на її плечі.
Підсумковий випуск "Вєсті.UA. Жир" за 11 грудня: дивіться відео