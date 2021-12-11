Про інші курйозні події, які відбулись в Україні впродовж тижня – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу Затравлю всіх, – Кива вилаявся після розслідування про "купи золота" у нього вдома

Кива прирівняв себе до Путіна

Ілля Кива подякував за те, що його прізвище написали на стіні однієї з будівель поряд з прізвищем Володимира Путіна. У графіті мовилося про відомий народний хіт "Путін – х*йло".

Чаус і втрата слуху

У справі колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса повинно було відбутись засідання, проте його перенесли на тиждень. Сталося це через те, що підозрюваний нібито втратив слух.

"Яйця Гордона в золотій піраміді"

Журналіст Дмитро Гордон анонсував виробництво незвичних ласощів. Він хоче масштабувати кондитерський бізнес і сказав, що невдовзі в магазинах з'являться шоколадні "Яйця Гордона в золотій піраміді".

Читайте також Чаус заявив, що нічого не чує, тому засідання суду в його справі перенесли

Політики з 16 років

Депутати пропонують дозволити участь у політиці з 16 років. Перед юнацтвом може постати вибір – йти в 10 клас чи в політику.

Мендель заінтригувала фото

Юлія Мендель заінтригувала фото із загадковим чоловіком. Колишня речниця президента опублікувала знімок, де видно тільки чоловічу руку на її плечі.

Підсумковий випуск "Вєсті.UA. Жир" за 11 грудня: дивіться відео