Вести.UA, Жир: какой именно птичкой является Ани Лорак
Источник:"Вести.UA. Жир" на 24 канале
Ани Лорак объяснила, почему 7 лет выбирала Россию для выступлений. Мол, она – птичка с большими крыльями, а в Украине ей было тесно. Какой именно она является птичкой – очевидно.
О других курьезных событиях, которые произошли в Украине в течение недели – в программе.
К теме Я птичка, которая дарит музыку без границ, – Ани Лорак впервые прокомментировала выступления в России
Разумкова отправили в отставку
Дмитрия Разумкова сняли с должности спикера Верховной Рады 7 октября. Уже 8 октября новым спикером избрали Руслана Стефанчука. Первым вице-спикером вместо него может стать Александр Корниенко.
Заявление Мураева об Украине
Евгений Мураев, который является экс-депутатом Верховной Рады, сделал неоднозначное заявление. Он сказал, что Украина может исчезнуть к 2050 году. Мол, причина – отсутствие перспектив.
Обратите внимание "Флешмоб из редизайна": билборды с Мураевым обливают краской
Добкин не считает Путина преступником
Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин не захотел называть Владимира Путина преступником. Он считает, что "от этого ничего не изменится". Украинцы возмутились из-за такой позиции.
В ОПЗЖ заговорили о репрессиях
Юрий Бойко из "Оппозиционной платформы – За жизнь" считает, что отставка Разумкова похожа на сталинские репрессии. Партия осудила "слуг народа" за такое решение.Больше выпусков программы "Вести.UA. Жир" можно просмотреть по ссылке.
Смотрите итоговый выпуск "Вести.UA. Жир" за 9 октября: видео