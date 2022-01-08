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Историческая "правда" от Путина
Президент страны-агрессора написал статью о Второй мировой войне. Он призвал не искажать историю, но сам немало чего извратил. Мол, США организовали в Украине Революцию Достоинства.
Недопонимание Верещук и Байдена
Джо Байден, как и другие западные политики, пытается разглядеть в Украине реформы и побежденную коррупцию. Ирина Верещук же не поняла, о чем он говорит, когда заявляет о проблемах.
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