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Историческая "правда" от Путина

Президент страны-агрессора написал статью о Второй мировой войне. Он призвал не искажать историю, но сам немало чего извратил. Мол, США организовали в Украине Революцию Достоинства.

Недопонимание Верещук и Байдена

Джо Байден, как и другие западные политики, пытается разглядеть в Украине реформы и побежденную коррупцию. Ирина Верещук же не поняла, о чем он говорит, когда заявляет о проблемах.

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