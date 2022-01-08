Про інші події, які відбулися в Україні у 2021 році – дізнайтесь у програмі.
До теми "Сосну кожному українцю": Киву й Дубінського оригінально "привітали" з Новим роком
Історична "правда" від Путіна
Президент країни-агресорки написав статтю про Другу світову війну. Він закликав не перекручувати історію, але сам чимало чого перекрутив. Мовляв, США організували в Україні Революцію Гідності.
Непорозуміння Верещук та Байдена
Джо Байден, як й інші західні реформи, намагається розгледіти в Україні реформи та подолану корупцію. Ірина Верещук же не зрозуміла, про що він каже, коли заявляє про проблеми.
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