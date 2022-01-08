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До теми "Сосну кожному українцю": Киву й Дубінського оригінально "привітали" з Новим роком

Історична "правда" від Путіна

Президент країни-агресорки написав статтю про Другу світову війну. Він закликав не перекручувати історію, але сам чимало чого перекрутив. Мовляв, США організували в Україні Революцію Гідності.

Непорозуміння Верещук та Байдена

Джо Байден, як й інші західні реформи, намагається розгледіти в Україні реформи та подолану корупцію. Ірина Верещук же не зрозуміла, про що він каже, коли заявляє про проблеми.

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