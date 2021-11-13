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Разумков собирает собственную компанию
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков создал межфракционное объединение "Разумная политика". Туда вошли 24 народных депутата. Вероятно, это фундамент его политической партии.
Порошенко не хочет в список олигархов
Президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Теперь у богачей есть полгода, чтобы избавиться от своих медиа и не попасть в список. Первым распродавать имущество начал Петр Порошенко.
Школа молодого "медведчуковца"
Оппозиционная партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" при молодежном крыле открыла в Харькове "Школу молодого политика". Презентовала ее депутат от ОПЗЖ Наталия Королевская.
Набожная прокремлевская "лабуда"
Пророссийская певица Светлана Лобода с 2017 года не выступает в Украине. Однако недавно она вернулась в Украину и дала интервью, в котором заявила о своей набожности и пыталась объяснить, почему променяла родину на Кремль.
Узнайте больше Со слезами на глазах: Светлана Лобода объяснила, почему не давала концерты в Украине
Посмертный мем
Школьник из оккупированной Донетчины получил приз за необычный плакат. Он соединил в фоторедакторе портреты советского генерала Николая Ватутина и ликвидированного главаря боевиков Александра Захарченко.
Агрегатные состояния Кивы
Когда-то политик Илья Кива рассказывал о любви к Украине. Однако затем он начал показывать свою пророссийскую позицию. Недавно нардеп обнародовал видео, на котором стреляет по портретам украинских героев.
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