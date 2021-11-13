Про інші курйозні події, які відбулись в Україні упродовж тижня – читайте далі.

До теми Кіпіані виграв справу проти Медведчука

Разумков збирає власну компанію

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков створив міжфракційне об'єднання "Розумна політика". Туди увійшли 24 народні депутати. Ймовірно, це фундамент його політичної партії.

Порошенко не хоче до списку олігархів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів. Тепер у багатіїв є пів року, щоб позбутися своїх медіа і не потрапити у список. Першим розпродувати майно почав Петро Порошенко.

Школа молодого "медведчуківця"

Опозиційна партія "Опозиційна платформа – За життя" при молодіжному крилі відкрила у Харкові "Школу молодого політика". Презентувала її депутатка від ОПЗЖ Наталія Королевська.

Набожна прокремлівська "лабуда"

Проросійська співачка Світлана Лобода з 2017 року не виступає в Україні. Однак нещодавно вона повернулась в Україну і дала інтерв'ю, у якому заявила про свою набожність і намагалась пояснити, чому проміняла батьківщину на Кремль.

Дізнайтеся більше Зі сльозами на очах: Світлана Лобода пояснила, чому не давала концерти в Україні

Посмертний мем

Школяр з окупованої Донеччини отримав приз за незвичайний плакат. Він поєднав у фоторедакторі портрети радянського генерала Миколи Ватутіна й ліквідованого ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Агрегатні стани Киви

Колись політик Ілля Кива розповідав про любов до України. Однак потім він почав показувати свої проросійську позицію. Нещодавно нардеп оприлюднив відео, на якому стріляє по портретах українських героїв.

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Підсумковий випуск "Вєсті.UA. Жир" за 13 листопада: дивіться відео