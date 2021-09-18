О других курьезные событиях, которые произошли на этой неделе в Украине – в программе.

Читайте также Меня атаковали две ботофермы, – Мендель рассказала о критике

Новый скандал с Тищенко

Недавно скандальный нардеп потолкался в Верховной Раде с Гео Леросом из-за критики президента Украины Владимира Зеленского. Некоторые коллеги раскритиковали депутата за его поступок.

Новинский поехал молиться с Кириллом

Народный депутат Вадим Новинский принял участие в литургии в честь национального героя России. На этом мероприятии он был вместе с патриархом Русской православной церкви Кириллом.

К теме Олигарх и нардеп ОПЗЖ Новинский вместе с Кириллом провел богослужение в храме РПЦ

Шевченко стал на защиту Медведчука

Депутат Евгений Шевченко заявил, что Офис Президента посадил под арест не Виктора Медведчука, а 4,5 миллиона избирателей. По его словам, пророссийский нардеп представляет срез украинского общества.

Первая женщина-олигарх в Украине

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине появилась первая женщина-олигарх. Вероятно речь шла о Галине Гереге. Ее состояние с мужем Александром составляет 1,7 миллиарда гривен.

Поплавский открыл факультет тиктока

В Киевском университете культуры открыли первый в Украине и мире факультет тиктока. Идейный вдохновитель Михаил Поплавский сможет научить студентов нескольким "важным" вещам.

Читайте больше Михаил Поплавский открыл факультет ТikТоkа

Утопические представления нардепа

Нардеп Роксолана Пидласа заявила, якобы почти 60% украинцев считают, что Украина движется в правильном направлении. В то же время данные социологических исследований показывают другие результаты.

Больше выпусков программы "Вести.UA. Жир" можно посмотреть по ссылке.

Итоговый выпуск программы "Вести.UA. Жир": смотрите видео