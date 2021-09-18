Про інші курйозні події, які відбулись цього тижня в Україні – у програмі.

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Новий скандал Тищенка

Нещодавно скандальний нардеп пошарпався у Верховній Раді із Гео Леросом через критику Президента України Володимира Зеленського. Деякі колеги розкритикували депутата за його вчинок.

Новинський поїхав молитись з Кирилом

Народний депутат Вадим Новинський взяв участь у літургії на честь національного героя Росії. На цьому дійстві він був разом із патріархом Російської православної церкви Кирилом.

До теми Олігарх і нардеп ОПЗЖ Новинський разом з Кирилом провів богослужіння у храмі РПЦ

Шевченко став на захист Медведчука

Депутат Євгеній Шевченко заявив, що Офіс Президента посадив під арешт не Віктора Медведчука, а 4,5 мільйони виборців. За його словами, проросійський нардеп представляє зріз українського суспільства.

Перша жінка-олігарх в Україні

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні з'явилась перша жінка-олігарх. Ймовірно мовилось про Галину Герегу. Її статки з чоловіком Олександром становлять 1,7 мільярда гривень.

Поплавський відкрив факультет тіктоку

У Київському університеті культури відкрили перший в Україні і світі факультет тіктоку. Ідейний натхненник Михайло Поплавський зможе навчити студентів декілька "важливих" речей.

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Утопічні уявлення нардепки

Нардепка Роксолана Підласа заявила, нібито майже 60% українців вважають, що Україна рухається у правильному напрямку. Водночас дані соціологічних досліджень показують інші результати.

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