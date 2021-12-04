Вести.UA. Жир: Савченко стала экспертом по "госперевороту"

Обсуждение так называемого госпереворота 1 декабря на шоу Натальи Влащенко не обошлось без Надежды Савченко. В то же время "эксперт" по государственных переворотам напомнила сцену из триллера "Основной инстинкт".

Другие курьезные события, которые произошли в Украине в течение недели – узнайте в программе.

Обратите внимание "Голодная туса": блогеры цинично отпраздновали день рождения в День памяти жертв Голодомора

Скандал с "голодной тусой"

В День памяти жертв Голодомора блогеры-миллионники устроили эротическую вечеринку во Львове, да еще назвали ее "голодной тусой". Циническое празднование дня рождения Александра Залиско превратилось в настоящий скандал.

Ахметов "собрал" компанию в Вильнюсе

22 ноября телеведущий Савик Шустер праздновал свой день рождения в Вильнюсе со "звездной компанией" – известными в Украине личностями. Впоследствии СМИ узнали, что одновременно с Шустером в Вильнюсе находился олигарх Ринат Ахметов.

Яценюк возвращается

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк заявил, что хочет снова возглавить правительство. В то же время, его политическая сила даже может попытаться принять участие в следующих выборах в Верховную Раду – вернуться из "забвения".

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Шуфрич взялся за "свободу слова"

Решение касательно блокирования ютуб-канала "НАШ" отсрочили. Сделал это Комитет Верховной Рады по свободе слова во главе со скандальным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестором Шуфричем. В случае повторного обращения Шуфрич даже пригрозил обратиться в Госбюро расследований.

Вакарчук решил вернуться

Святослав Вакарчук возвращается после громкого конфликта, правда, не в политическую партию. Музыкант снова станет тренером в певческом шоу "Голос страны".

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Итоговый выпуск "Вести.UA. Жир" за 4 декабря: смотрите видео