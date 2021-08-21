Вести.UA. Жир: В США расследуют пожар на заводе Коломойского

В США расследуют пожар на металлургическом заводе, который произошел 11 августа. Он расположен в штате Огайо и принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Какие еще курьезные события произошли в Украине за неделю – узнавайте в программе.

К теме Меткомбинат Коломойского в Огайо сожгли, – СМИ

Кива потерял деньги из жомовой ямы

У скандального нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы суд конфисковал 1,2 миллиона гривен. Соответствующие деньги он заработал на жомовых ямах.

У Скабеевои подгорает из-за песни о Путине

18 августа в сети появилось видео репетиции парада до 30 годовщины Независимости Украины. В то же время пропагандисты снова устроили истерику на российском телевидении. На этот раз одиозная ведущая Ольга Скабеева назвала выполнение хита "Путин х**ло" военными "оскорблением всего русского народа".

Каналу "НАШ" могут аннулировать лицензию

Телеканалу "НАШ" могут аннулировать лицензию из-за эфира с участием экс-нардепа и главы Коммунистической партии Украины Петра Симоненко. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд с соответствующим иском.

Обратите внимание Нацсовет через суд хочет лишить лицензии канал Мураева "НАШ"

Кива заговорил о собственном убийстве

Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым, в ОПЗЖ начали заявлять, что его убили. В то же время скандальный Илья Кива отличился сообщением о том, что его тоже могут найти мертвым.

Советские декорации в Киеве "убрали"

В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни установили декорации из советского прошлого. Организаторы события заявили, что хотели провести постановки об истории Украины. Однако долго такие декорации не простояли, их "убрали" активисты.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 21 августа 2021 года: смотрите видео