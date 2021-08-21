Які ще курйозні події відбулись в Україні за тиждень – дізнавайтесь у програмі.
До теми Меткомбінат Коломойського в Огайо спалили, – ЗМІ
Кива втратив гроші з жомової ями
У скандального нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви суд конфіскував 1,2 мільйона гривень. Відповідні гроші він заробив на жомовій ямі.
У Скабеєвої підгорає через пісню про Путіна
18 серпня у мережі з'явилося відео репетиції параду до 30 річниці Незалежності України. Водночас пропагандисти знову влаштували істерику на російському телебаченні . Цього разу одіозна ведуча Ольга Скабєєва назвала виконання хіту "Путін х*ло" військовими "образою усього російського народу".
Каналу "НАШ" можуть анулювати ліцензію
Телеканалу "НАШ" можуть анулювати ліцензію через ефір за участі екснардепа та глави Комуністичної партії України Петра Симоненка. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення звернутися до суду з відповідним позовом.
Зверніть увагу Нацрада через суд хоче позбавити ліцензії канал Мураєва "НАШ"
Кива заговорив про власне вбивство
Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим, в ОПЗЖ почали заявляти, що його вбили. Водночас скандальний Ілля Кива відзначився дописом про те, що його теж можуть знайти мертвим.
Радянські декорації в Києві "прибрали"
У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації з радянського минулого. Організатори події заявили, що хотіли провести постановки про історію України. Однак довго такі декорації не простояли, їх "прибрали" активісти.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 21 серпня 2021 року: дивіться відео