Другие курьезные события, которые произошли в Украине по состоянию на 15 января – узнайте в программе.

К теме "Слуга" Тищенко опять опозорился: перепутал Рождество с Пасхой

Фильм Шевченко о Беларуси

Скандальный нардеп Евгений Шевченко анонсировал выход фильма "Беларусь глазами Шевченко" об Александре Лукашенко. В финале зритель узнает, что самопровозглашенный президент – "избранный".

Луценко считает, что политик должен отсидеть в СИЗО

Юрий Луценко считает, что у каждого украинского политика должно быть за что извинятся. Более того, он считает, что каждый из них должен провести немного времени в следственном изоляторе. Мол, это очень полезно.

Янукович снова пожаловался в суд

Экс-президент Украины Виктор Янукович подал в Окружной административный суд Киева еще один иск против Верховной Рады. В нем он требует признать отсутствие полномочий у Рады лишать звания Президента Украины другим способом, кроме импичмента.

Детальнее Янукович снова пожаловался в суд, что его незаконно отстранили от должности президента

Кива может создать свою символику

Илья Кива опубликовал в телеграме советский герб с подписью. Вероятно, одиозный нардеп хочет использовать советскую символику как основу собственного герба, ведь у него давно замечали манию величия.

Ляшко удивил своим английским

Олег Ляшко удивил знаниями английского языка. Он хотел поздравить украинцев с Новым годом, а сказал Happy Birthday.

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