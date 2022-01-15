Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 15 січня – дізнавайтесь у програмі.
До теми "Слуга" Тищенко знову зганьбився: переплутав Різдво з Великоднем
Фільм Шевченка про Білорусь
Скандальний нардеп Євген Шевченко анонсував вихід фільму "Білорусь очима Шевченка" про Олександра Лукашенка. У фіналі глядач дізнається, що самопроголошений президент – "обраний".
Луценко вважає, що політик повинен відсидіти у СІЗО
Юрій Луценко вважає, що кожен український політик має, за що вибачатися. Ба більше, він вважає, що кожен із них повинен провести трохи часу у слідчому ізоляторі. Мовляв, це дуже корисно.
Янукович знову поскаржився в суд
Експрезидент України Віктор Янукович подав до Окружного адміністративного суду Києва ще один позов проти Верховної Ради. В ньому він вимагає визнати відсутність повноважень в Ради позбавляти звання Президента України в інший спосіб, окрім імпічменту.
Детальніше Янукович знову поскаржився в суд, що його незаконно усунули з посади президента
Кива може створити свою символіку
Ілля Кива опублікував у своєму телеграмі радянський герб із підписом. Ймовірно, одіозний нардеп хоче використати радянську символіку як основу для власного герба, адже в нього давно помічали зародки величі.
Ляшко здивував своєю англійською
Олег Ляшко здивував своїми знаннями англійської мови. Він хотів привітати українців з Новим роком, натомість сказав Happy Birthday.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 15 січня: дивіться відео