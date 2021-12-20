Ветер поднял на 10 метров в воздух: в Австралии 6 детей умерли, выпав из надувного батута
Источник:Tasmania Police
На школьном событии в Австралии произошла трагедия – погибли 6 детей в результате непогоды 16 декабря. Дети выпали из надувного батута, который поднял ветер на 10 метров вверх.
Смертельный инцидент произошел во дворе начальной школы в городке Девонпорт. В тот же день полиция сообщила о 5 погибших детях, в возрасте 11 – 12 лет.
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Подробности трагедии в Девонпорте
На следующий день, 17 декабря, стало известно о смерти еще одного пострадавшего. 11-летний мальчик умер в больнице.
Кроме этого, 2 детей находятся в госпитале в тяжелом состоянии. Еще один ребенок выздоравливает дома.
В Австралии погибли 6 детей, еще 3 – серьезно травмированы / Фото ABC News
Как выяснилось, для школьников устроили праздник "Большой день". На базе образовательного учреждения проходили развлекательные мероприятия, обустроили игровую зону с мячами для зорбинга и надувным батутом.Справка. В праздничном событии принимали участие почти 40 детей. На момент сильного порыва ветра на батуте находилось 9 детей, из которых 6 погибли.
Взрослые, которые на момент трагедии находились в школе, оказывали детям первую помощь до приезда медиков. Очевидцам происшествия удалось зафиксировать, как ветром уносит надувной замок.
Надувной батут подняло ветром в воздух на 10 метров / Фото с сайта NPR
Полиция расследует дело
Правоохранители расследуют обстоятельства трагедии. В частности пытаются установить силу ветра в тот день и причину, почему надувной замок оторвало от земли.
По словам местного комиссара Даррена Хайна, полиция опрашивает свидетелей, анализирует окружающую среду, погодные условия на момент инцидента. Эксперты также собирают и оценивают все доказательства.
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