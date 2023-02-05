Некоторые люди чудом уцелели: Чехию и Словакию накрыл снежный шторм – фото и видео непогоды

Чехию и Словакию 4 февраля покрыл сильный ветер и снежные бури. Из-за этого в некоторых чешских домах исчез свет, также непогода перекрыла главную автомагистраль с востока на запад в Словакии.

Очень плохая погода в двух соседних странах была 4 февраля. На северо-западе Словакии людей призывали находиться дома, пишет 24 Канал.

К теме Вернется ли зима в феврале: в Укргидрометцентре призвали украинцев не расслабляться

Непогода в Словакии

В словацком районе Жилина 4 февраля людей призывали оставаться на местах и избегать поездок, особенно на Север страны. Ведь скорость ветра в горах Татрах достигла более 120 километров в час.

Участок трассы D1 возле Татр закрыли на несколько часов (4 февраля – 24 Канал) после того, как ориентировочно 30 автомобилей попали в аварию из-за сильного снегопада,

– говорится в сообщении Reuters.

Авария произошла между городами Пряшив и Попрад, ведь на дороге была практически нулевая видимость. Словацкий полиция сообщила, что у людей нет серьезных травм.



Авария на 30 автомобилей в Словакии, с другой стороны столкнулись 7 – 8 машин

Кроме того, правоохранители сообщили, что дороги Кежмарок – Гунковец, Врбова – Гунковец, Спиский Штврток – Грабушице – не проездные.

Первый уровень опасности действует на дорогах в районах Попрада, Кежмарка и Старая Любовь, чрезвычайная ситуация еще с 3 февраля действует в городе Свит.

Непогода на трассе в Татрах / Фото словацкой полиции

По данным СМИ, из-за непогоды в Татрах прекратили работу горнолыжные курорты Татранска Ломница, Старый Смоковец, Штрбское плес.

Министерство внутренних дел Словакии сообщило, что зафиксировало 83 чрезвычайных ситуации, объявленных из-за непроходимости дорог и затрудненного доступа к домам, магазинам и больницам.

"В некоторых местах были перебои с подачей электроэнергии", – сказала представитель министерства Зузана Элиашова.

Непогода наделала беды в Чехии

В результате сильного ветра и местами снега в Чехии во второй половине дня 4 февраля 15 тысяч домохозяйств оставались без света, прежде чем утром без электричества было 90 тысяч домов. По данным издания Novinky.cz, без света было ориентировочно 100 тысяч абонентов.

Снегопад в Чехии: смотрите видео

Ведь сильный ветер в стране свалил деревья и нарушил работу электросети. Кроме того, десятки поездов отменили.

По данным POŽÁRY.cz, в чешском крае Пардубице произошло более 70 чрезвычайных ситуаций за ночь.

В ночь с пятницы на субботу (против 4 февраля – 24 Канал) огнеборцы убирали сваленные деревья на дороге, на припаркованных автомобилях и помогали экипажам автомобилей, которым свергнутые деревья преградили путь,

– говорится в сообщении.

По данным спасателей, самым страшным был инцидент, который произошел утром 4 февраля на дороге № 11 из Яблунного в направлении Червеной Воды – там дерево упало на проезжавший мимо автомобиль.

Последствия непогоды в Чехии

Спасатели вытащили из авто двух человек, переданных врачам. Эту дорогу перекрыли. По данным СМИ, в автомобиле ехали две женщины. Они чудом уцелели.