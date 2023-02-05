Дуже погана погода у двох сусідніх країнах була 4 лютого. На північному заході Словаччини людей закликали перебувати вдома, пише 24 Канал.

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Негода в Словаччині

У словацькому районі Жиліна 4 лютого людей закликали залишатися на місцях та уникати поїздок, особливо на Північ країни. Адже швидкість вітру в горах Татрах сягнула понад 120 кілометрів за годину.

Ділянку траси D1 біля Татр закрили на декілька годин (4 лютого – 24 Канал) після того, як орієнтовно 30 автомобілів потрапили в аварію через сильний снігопад,

– мовиться в повідомленні Reuters.

Аварія трапилась між містами Пряшів та Попрад, адже на дорозі була практично нульова видимість. Словацька поліція повідомила, що люди не мають серйозних травм.



Аварія на 30 автомобілів у Словаччині, з іншої сторони зіткнулись 7– 8 машин

Окрім того, правоохоронці повідомили, що дороги Кежмарок – Гунковець, Врбова –Гунковець, Списький Штврток – Грабушице – не проїзні.

Перший рівень небезпеки діє на дорогах у районах Попрада, Кежмарка та Стара Любовня, надзвичайна ситуація ще з 3 лютого діє в місті Світ.

Негода на трасі в Татрах / Фото словацької поліції

За даними ЗМІ, через негоду в Татрах припинили роботу гірськолижні курорти Татранська Ломница, Старий Смоковець, Штрбське плесо.

Міністерство внутрішніх справ Словаччини повідомило, що зафіксувало 83 надзвичайні ситуації, оголошені через непрохідність доріг та утруднений доступ до будинків, магазинів та лікарень.

"У деяких місцях були перебої з подачею електроенергії", – сказала речниця міністерства Зузана Еліашова.

Негода наробила лиха в Чехії

Внаслідок сильного вітру та подекуди снігу в Чехії у другій половині дня 4 лютого 15 тисяч домогосподарств залишалися без світла, перед тим вранці без електрики було 90 тисяч будинків. За даними видання Novinky.cz, без світла було орієнтовно 100 тисяч абонентів.

Снігопад в Чехії: дивіться відео

Адже сильний вітер в країні повалив дерева та порушив роботу електромережі. Окрім того, десятки поїздів скасували.

За даними POŽÁRY.cz, в чеському краї Пардубіце трапилось понад 70 надзвичайних ситуацій за ніч.

У ніч з п'ятниці на суботу (проти 4 лютого – 24 Канал) вогнеборці прибирали повалені дерева на дорозі, на припаркованих автомобілях та допомагали екіпажам автомобілів, яким повалені дерева перегородили шлях,

– мовиться в повідомленні.

За даними рятувальників, найстрашнішим був інцидент, який трапився вранці 4 лютого на дорозі № 11 з Яблунного в напрямку Червеної Води – там дерево впало на автомобіль, що проїжджав повз.

Наслідки негоди в Чехії

Рятувальники витягнули з авто двох осіб, яких передали лікарям. Цю дорогу перекрили. За даними ЗМІ, в автівці їхали дві жінки. Вони дивом вціліли.

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