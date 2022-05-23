Ветер утихнет, а температура поднимется: прогноз погоды на 24 мая
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 24 мая, будет теплее, чем накануне. На смену двухдневному похолоданию придет потепление.
Где будет теплее всего
Выше столбики термометров поднимутся в западных областях. Там синоптики прогнозируют +21...+23 градуса.
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В Ужгороде будет на градус теплее, а в северо-западных областях – холоднее. Осадков синоптики не прогнозируют, потому небо будет солнечным, кое-где с облаками. Юго-восточный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
В центральных областях столбики термометров будут колебаться в пределах +17...+19 градусов. В Киеве будет немного теплее – +18…+20 градусов. Северный ветер в столице будет двигаться со скоростью 5-10 метров в секунду. Воздух будет свежим.
Меньший воздух прогреется на Востоке Украины. Там синоптики обещают +16…+18 градусов. Однако дождя не будет.
В южных регионах теплее всего будет в Николаеве - +20...+22 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +22...+24
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +19...+21
Винница – +20...+22
Одесса – +19...+21
Николаев – +20...+22
Херсон – +18...+20
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +17...+19
Сумы – +16...+18
Полтава – +17...+19
Днепр – +17...+19
Запорожье – +18...+20
Донецк – +17...+19
Луганск – +16...+18
Харьков – +16...+18
Киев – +18...+20
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Прогноз погоды на 24 мая / Карта Укргидрометцентра.
Диденко говорит о дождях на Левобережье
Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что атмосферное давление 24 мая будет повышено. Поэтому существенных осадков ждать не следует. Лишь на Левобережье возможны небольшие местные дожди.
Ветер в Украине станет умеренным, где-то и небольшим, северо-западного направления, а в западных областях – юго-западного,
– рассказала Диденко.
Кстати, по ее словам, идеальным синоптическим днем будет среда, 25 мая. В этот день будет идти снег. Поэтому синоптики не советует запланировать все дела на этот день.