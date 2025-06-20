На Крещатике ветер повалил дерево прямо на тротуар: в сети показали последствия непогоды в Киеве

В пятницу, 20 июня, в Киеве и области наблюдают ухудшение погодных условий. В частности, штормовой ветер повалил дерево на Крещатике.

Последствия непогоды показали местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Последствия непогоды в Киеве

В регионе объявили желтый уровень опасности из-за порывов ветра. Патрульная полиция столицы призвала не ходить под деревьями, вблизи строек и рекламных щитов, не оставлять там авто и держаться подальше от электрических проводов.

Из-за сильного ветра на Крещатике упало дерево: смотрите видео

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– напомнили синоптики.

Днем в Киевской области температура воздуха будет достигать 15 – 20 градусов тепла, а в столице 16 – 18 градусов.

Напомним, накануне украинцев предупреждали о порывах ветра 15 – 20 метров в секунду в большинстве западных, северных и центральных областей.