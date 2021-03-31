Ветеран и боец батальона "Донбасс" Юрий Досяк вышел из страшного Иловайского котла и 119 дней провел в плену у сепаратистов. До этого, он успел отвоевать лишь 2 месяца.

Юрий с легкостью расстался с должностью юриста, чтобы стать добровольцем. Из всех добровольческих батальонов больше всего ему импонировали "жители Донбасса", но был риск туда не попасть.

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Впрочем, все удалось. Хотя в первый день даже пришлось штурмовать тренировочную базу Донбасса, ведь больше в батальон не набирали. Месяц ушел на подготовку и оттуда – в Иловайск.



Юрий попал в батальон "Донбасс" / Скриншот с видео

Первое боевое крещение и сразу под шквальным огнем. Несколько дней подразделение Досяка пробиралось в город. В конце концов, они таки зашли в Иловайск и даже спали первую ночь в школе, которая была на окраине. Далее враг начал прессовать тяжелым калибром.

Справка. Бои за Иловайск продолжались с 6 по 31 августа. "Иловайский котел" – несколько кровавых дней, события которых до сих пор изучают украинские военные и независимые эксперты.

Несколько дней маневры наших бойцов в середине Иловайска напоминали адские танцы. У Юрия была возможность выйти из города, еще до того, как замкнулось кольцо, но он решил быть с собратьями до конца.

В конце августа 2014 года ветеран должен был праздновать свой 30 день рождения, но вместо торта и свечей – минометные огни во время выхода из окружения. После шока и пережитых обстрелов, все, кто выжил, начали вести локальные бои и скрывались по домам, которые еще уцелели.

Прошли первые сутки, к вечеру мы пытались как-то связаться с нашими, выпытать – что, где, как, что делать? Даже более того, один из наших собратьев дозвонился в прямой эфир одной передачи на центральном канале,

– вспомнил ветеран Досяк.

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Несмотря на такой резонанс события, никто не знал, что делать украинским воинам в окружении. Шло время, раненные умирали, выйти из кольца было не реально.

"И так ярко это помню, как мы идем таким строем к ним. И я думаю: "Мой дед, видимо, в гробу переворачивается, что я своими ногами иду к тем кацапам сдаваться в плен. Но что было еще делать в этой ситуации, полностью не понятно", – рассказал ветеран.



Ветеран провел 119 дней в плену / Скриншот с видео

Их поселили в подвал, фактически, в бомбоубежище бывшего донецкого СБУ. Первые 7 дней родственники украинских пленных не знали, живы ли они вообще.

У них отобрали телефоны, не кормили, пытали физически и морально. Только через неделю украинским военным удалось выйти на связь с родными.

Он дал нам мобильный телефон, первый из нас позвонил жене и попросил, чтобы пополнила счет на какую-то большую сумму. Тогда у нас была возможность позвонить и назвать позывные, чтобы знали, кто остался в живых, кто мы и где мы,

– вспомнил Досяк.

119 дней плена. Условия – отсутствие условий. Ведро гречки на 100 человек. Страх из-за запугивания и неопределенности. Но потом адаптировались. Даже читали книги, чтобы убить время между допросами. Из подвалов Донецкого СБУ их освободили за несколько дней до нового 2015 года.

Чем сейчас занимается ветеран Досяк

Вот уже несколько лет юрист Юрий Досяк мечтает о большой собственной ферме. Хочет работать на земле. От юридической практики мужчина отказался. Говорит, что после войны по-другому смотрит на вещи и людей.

К психологической помощи я тогда относился довольно скептически,

– рассказал Юрий Досяк.

Свои раны, исцелял в семейном имении за 4 десятка километров от большого города. Жил там первые полгода после возвращения. И именно тогда возникла идея о психологической реабилитации для ветеранов.



Досяк в собственном дворе создает центр для собратьев / Фото 24 канала

"Ферма должна быть местом, где можно заняться трудом, потому что действительно когда у тебя заняты руки то и мозг на другое отвлекается", – делился ветеран.

Согласно концепции, ферма должна оплачивать услуги пребывания ветеранов, а также работу психологов и других специалистов. Но пока инвестиций, которые есть у Юрия не хватает, чтобы запустить идею в реализацию. Мужчина работает, чтобы заработать на создание этого реабилитационного центра, а также учится заново, ведь 17 лет он проработал адвокатом.

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Юрий 6 месяцев на войне называет "интенсивом", который полностью изменил его. Не жалеет ни о чем. Он уверен, что преодолев свои психологические проблемы – теперь готов помогать другим.