Ветеран та боєць батальйону "Донбас" Юрко Досяк вийшов зі страшного Іловайського котла і 119 днів провів у полоні у сепаратистів. До цього, він встиг відвоювати лише 2 місяці.

Юрко з легкістю попрощався із посадою юриста, аби стати добровольцем. Зі всіх добровольчих батальйонів найбільше йому імпонували "донбасівці", але був ризик туди не потрапити.

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Втім, все вдалося. Хоча у перший день навіть довелося штурмувати тренувальну базу Донбасу, адже більше у батальйон не набирали. Місяць пішов на підготовку і звідти – в Іловайськ.



Юрко потрапив у батальйон "Донбас" / Скриншот з відео

Перше бойове хрещення і відразу під шквальним вогнем. Кілька днів підрозділ Досяка пробирався до міста. Зрештою, вони таки зайшли в Іловайськ і навіть спали першу ніч у школі, яка була на околиці. Далі ворог почав пресувати важким калібром.

Довідка. Бої за Іловайськ тривали з 6 по 31 серпня. "Іловайський котел" – кілька кривавих днів, події яких досі досліджують українські військові та незалежні експерти.

Кілька днів маневри наших бійців у середині Іловайська нагадували пекельні танці. Юрко мав нагоду вийти з міста, ще до того, як замкнулося кільце, але вирішив бути з побратимами до кінця.

Наприкінці серпня 2014 року ветеран мав святкувати свій 30 день народження, але замість торта і свічок – мінометні вогні під час виходу з оточення. Після шоку і пережитих обстрілів, усі, хто вижив, почали вести локальні бої і переховувалися по будинках, які ще вціліли.

Минула перша доба, під вечір ми намагалися якось зв'язатися з нашими, випитатися – що, де, як, що робити? Навіть щобільше, один з наших побратимів додзвонився в прямий ефір однієї передачі на центральному каналі,

– згадав ветеран Досяк.

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У полоні в терористів

Попри такий резонанс події, ніхто не знав, що робити українським воякам в оточенні. Йшов час, поранені помирали, вийти з кільця було не реально.

"І так яскраво це пам'ятаю, як ми йдемо такою шеренгою до них. І я думаю: "Мій дід, певне, в гробу перевертається, що я своїми ногами йду до тих кацапів здаватися в полон. Але що було ще робити в цій ситуації, цілковито не зрозуміло", – розповів ветеран.



Ветеран провів 119 днів у полоні / Скриншот з відео

Їх поселили в підвал, фактично, в бомбосховище колишнього донецького СБУ. Перших 7 днів родичі українських полонених не знали, чи взагалі вони живі.

У них відібрали телефони, не годували, катували фізично і морально. Лише за тиждень українським воякам вдалося вийти на зв'язок із рідними.

Він дав нам мобільний телефон, перший з нас подзвонив до дружини й попросив, аби поповнила рахунок на якусь велику суму. Тоді ми мали можливість подзвонити й назвати позивні, щоб знали, хто залишився в живих, хто ми й де ми,

– згадав Досяк.

119 днів полону. Умови – відсутність умов. Відро гречки на 100 осіб. Страх через залякування і невизначеність. Та згодом адаптувалися. Навіть читали книги, аби вбити час між допитами. З підвалів Донецького СБУ їх визволили за кілька днів до нового 2015 року.

Чим зараз займається ветеран Досяк

Ось уже кілька років юрист Юрко Досяк мріє про велику власну ферму. Хоче працювати на землі. Від юридичної практики чоловік відмовився. Каже, що після війни по-іншому дивиться на речі й людей.

До психологічної допомоги я тоді ставився доволі скептично,

– розповів Юрко Досяк.

Свої рани, зцілював у родинному маєтку за 4 десятки кілометрів від великого міста. Жив там перші пів року після повернення. І саме тоді виникла ідея про психологічну реабілітацію для ветеранів.



Досяк на власному обійсті створює центр для побратимів / Фото 24 каналу

"Ферма мала б бути місцем де можна зайнятися працею, бо справді коли в тебе зайняті руки й то і мозок на інше відволікається", – ділився ветеран.

За концепцією, ферма мала б оплачувати послуги перебування ветеранів, а також роботу психологів та інших фахівців. Та наразі інвестицій, які має Юрко бракує, аби запустити ідею в реалізацію. Чоловік працює, аби заробити на створення цього реабілітаційного центру, а також вчиться заново, адже 17 років він пропрацював адвокатом.

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Юрко 6 місяців на війні називає "інтенсивом", який повністю змінив його. Не шкодує ні про що. Він впевнений, що подолавши свої психологічні проблеми – тепер готовий допомагати іншим.