Когда случился мировой махач, я поехал участвовать в нем, – Олекса Бык о борьбе с россиянами

Олекса Бык – бард, известный своими песнями и стихами, навеянными участием в АТО. Человек ушел на фронт еще в 2014 году, участвовал в обороне Донецкого аэропорта, а ныне воюет на Бахмутском направлении.

Видео, опубликованное проектом "Украинский Свидетель", презентует Олексу Быка – известного музыканта, который стал известен благодаря своим песням, в частности "Добровольцы Божьей четы".

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Когда для ветерана началась война

Он является ветераном российско-украинской войны и бывшим журналистом, а сейчас командиром инженерно-саперной роты 3-й Отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины на Бахмутском направлении.

Олекса воевал в Запорожье и был одним из защитников Донецкого аэропорта. Он присоединился к войне в 2014 году и стал свидетелем оккупации Крыма. Вместе с друзьями он планировал собрать некоторые материалы по преступным действиям России на полуострове.

Однако российские военные и местное ополчение задержали журналистов, положив их лицом в землю. Этот инцидент стал для Олексы началом войны.

Смотрите видео про Олексу Быка

Оккупанты под Бахмутом забрасывают украинских военных своими телами

Относительно боевых действий на Бахмутском направлении он рассказывает, что россияне забрасывают украинскую армию телами, платят большую цену за каждый метр фронта, на котором они продолжают продвигаться. Хотя темпы продвижения замедляются, россияне продолжают захватывать новые территории.

К сожалению, враг взял Соледар и полностью разрушил его, а так же разрушает Бахмут и его окрестности. Цель России состоит в том, чтобы уничтожить город и превратить его в место, не имеющее смысла защищать.

По мнению военного, тактика уничтожения городов путём уравнение их с землей может быть эффективной. Олекса советует "уничтожать врага", "осуществлять техническую блокаду и выигрывать время для формирования новых подразделений, поскольку противник имеет преимущество в живой силе, технике и авиации".

Основной задачей инженерно-саперной роты, которой командует Олекса, является минирование и разминирование территории. Он отмечает, что их обучали, как израильские саперные штурмовые подразделения: прокладывать безопасный коридор, чтобы другие военные могли проходить безопасно.

Олекса Бык вывел свое подразделение из-под авианалета

Весной 2022 года Олекса получил орден "За мужество" от президента Украины. Он рассказал, что вывел свое подразделение из-под авианалета, который был ошибочно совершен украинским самолетом, который приняли за врага, поскольку только оккупанты передвигались по этому району.

Перед авианалетом Олекса и его боевые товарищи получили огневую поддержку от собственного танка, но, к счастью, обошлось без потерь.

По мнению ветерана, ключевым фактором в победе в войне могут быть поставки артиллерии от западных стран. "Танки, которые мы получим от партнеров, пока не помогают на уровне разрешения конфликта. Авиацию мы получим не скоро. Но если бы нам дали 150 HIMARS с боеприпасами к ним...", – сказал он.

После войны Украину также ждут тяжелые времена. "Война – это лишь треть пути, восстановление займет гораздо больше ресурсов. Берегите себя, берегите друг друга. Бог не дает испытаний, которые человек не способен пройти", – заключает он свой рассказ.