Відео, що було опубліковано проєктом "Український Свідок", презентує Олексу Бика – відомого музиканта, який став відомим завдяки своїм пісням, зокрема "Добровольці Божої чоти".

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Коли для ветерана розпочалася війна

Він є ветераном російсько-української війни та колишнім журналістом, а наразі є командиром інженерно-саперної роти 3-ої Окремої штурмової бригади Збройних Сил України на Бахмутському напрямку.

Олекса воював на Запоріжжі та був одним з захисників Донецького аеропорту. Він приєднався до війни у 2014 році і став свідком окупації Криму. Разом з друзями він планував зібрати деякі матеріали щодо злочинних дій Росії на півострові.

Проте російські військові та місцеве ополчення затримали журналістів, поклавши їх обличчям в землю. Цей інцидент став для Олекси початком його війни.

Дивіться відео про Олексу Бика

Окупанти під Бахмутом закидують українських військових своїми тілами

Стосовно бойових дій на Бахмутському напрямку, він розповідає, що росіяни закидують українську армію тілами, платять велику ціну за кожен метр фронту, на якому вони продовжують просуватися. Хоча темпи просування уповільнюються, росіяни все ж продовжують захоплювати нові території.

На жаль, ворог взяв Соледар і повністю його зруйнував, а так само руйнує Бахмут та його околиці. Мета Росії полягає у тому, щоб знищити місто та перетворити його на місце, яке не має сенсу захищати.

На думку військового, тактика знищення міст шляхом рівняння їх із землею може бути ефективною. Олекса радить "знищувати ворога", "здійснювати технічну блокаду та вигравати час для формування нових підрозділів, оскільки противник має перевагу в живій силі, техніці та авіації".

Основною задачею інженерно-саперної роти, якою командує Олекса, є мінування та розмінування території. Він зазначає, що їх навчали на зразок ізраїльських саперних штурмових підрозділів: прокладати безпечний коридор, щоб інші військові могли проходити безпечно.

Олекса Бик вивів свій підрозділ з-під авіанальоту

Навесні 2022 року Олекса отримав орден"За мужність" від президента України. Він розповів, що вивів свій підрозділ з-під авіанальоту, який було помилково здійснено українським літаком, який прийняли за ворога, оскільки тільки окупанти пересувалися тим районом.

Перед авіанальотом Олекса та його бойові товариші отримали вогневу підтримку від власного танку, але на щастя, обійшлося без втрат.

На думку ветерана, ключовим чинником у перемозі у війні може бути постачання артилерії від західних країн. "Танки, які ми отримаємо від партнерів, поки що не допомагають на рівні вирішення конфлікту. Авіацію ми отримаємо не скоро. Але якби нам дали 150 HIMARS з боєприпасами до них...", – сказав він.

Після війни на Україну також чекають важкі часи. "Війна – це лише третина шляху, відбудова забере значно більше ресурсів. Бережіть себе, бережіть один одного. Бог не дає випробовувань, які людина не здатна пройти", – підсумовує він свою розповідь.