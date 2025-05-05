"На фронте мо**али вас мало били": во Львове из-за конфликта в очереди оскорбляли военного

Во Львове пара в очереди одного из банков оскорбила военного. Мужчина хотел, что его приняли без очереди, как это позволяет закон военнослужащим, что и спровоцировало конфликт.

Он недавно вернулся с фронта с тяжелым диагнозом – полная закупорка внутренней сонной артерии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пострадавшего военного Романа Яворского.

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"Руки-ноги есть – какой ты ветеран"

Женщину возмутила попытка военного пройти без очереди, который хотел оформить карточку по инвалидности. Он рассказал, что она начала кричать и оскорблять его, называя "лжецом" и "трусом".

По словам Романа Яворского, женщину обслужили раньше, но впоследствии она вернулась со своим мужем, после чего и продолжился конфликт.

Лучше бы мос**ли тебя убили! Руки-ноги есть – какой ты ветеран? Твое место на Кульпарковской (улица, где расположена Львовская психиатрическая больница – 24 Канал),

– кричали военному.

Работница банка вывела пару на улицу, где те продолжали кричать. Кроме того, женщина плюнула на военного, бросая обратные обвинения.

"С таким хамским и злобным отношением к себе, как к ветерану и участнику боевых действий, еще не сталкивался. Едва ли не впервые с тех пор, как в конце прошлого года вернулся с фронта, меня накрыло, почувствовал себя бессильным. Когда тебе говорят, что мало вас москали били на фронте, когда на тебя плюют, то тяжело удержаться", – написал Роман Яворский.

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Он рассказал, что после волны оскорблений на эмоциях не сдержался и сказал ей все, что думал.

В голове звучали ее слова, что ее сын тоже служит. Но как мать, которой сын служит может пожелать другому военному, чтобы его мос**ли убили. И ради чего? Ради места в очереди. В голове не укладывается!

– написал военный.