Veterano Cab: как работает ветеранский сервис такси

Pizza Veterano, Veterano Coffee, а теперь еще и Veterano Cab – сервис такси, который может стать серьезным конкурентом привычным "конторам" такси. Ветераны российско-украинской войны разработали свою систему, трудоустроили две сотни водителей, половина из которых АТОшники, и уже выехали на дорогу.

Veterano Cab – это бизнес-бренд Veterano Group, основанный ветеранами АТО. Для заказа такси можно воспользоваться приложением службы.

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Около половины водителей – ветераны российско-украинской войны в Донбассе. Почему идти сюда, а не в другие службы, объясняют просто.

Люди, которые связаны с этой войной, они никогда не подведут, всегда подскажут, всегда поддержат. Даже если что-то не получится, я в любой момент могу перезвонить, спросить, уточнить. Мнеэто больше по душе,

– объяснил ветеран АТО, водитель Veterano Cab Павел Огиенко.

Все водители Veterano Cab тщательно проверяются. Со всеми лично общаются, а к машинам четкие требования – техническое состояние, безопасность, не советский хлам, не машины, произведенные страной-агрессором и не старше 2000 года. По последнему пункту, правда, делают исключения.



"В исправном состоянии, ремни безопасности есть, аккуратный внешний вид. Если автомобиль, например, старше 2000 года, но при этом водитель за ним следит, он ухоженный, он красивый, то без вопросов, мы примем такой автомобиль. Потому что есть очень крутые раритетные тачки, за которым люди очень следят, и возить пассажиров на таких машинах – круто!" – отметил ветеран АТО, основатель Veterano Group Леонид Остальцев.



Леонид Остальцев

Сейчас самая большая проблема ветеранского такси – водители. За неделю сервис набрал популярность, и 200 первых водителей просто не успевают обрабатывать 700-800 заказов в день.

За неделю у нас уже более шести тысяч пассажиров зарегистрировано. Вот сейчас мы проводим активный набор водителей, дорабатываем программу, тестируем, потому что вылезают ошибки, но в целом – движемся вперед, развиваемся,

– добавил Остальцев.

Так что всех желающих приглашают к сотрудничеству.