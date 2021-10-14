Ветеранский омбудсмен, – в Кабмине объяснили обязанности уполномоченной по правам защитников

Президент Владимир Зеленский создал должность уполномоченного по правам защитников и защитниц Украины. Ею станет советница офиса Президента Алена Вербицкая.

Уполномоченная по правам защитников и защитниц Украины возьмет опеку над ветеранами, а также над теми, кто не получил официальный статус. Об этом рассказал заместитель министра по делам ветеранов Украины Алексей Ильяшенко.

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"Министерство по делам ветеранов отвечает именно за ветеранов войны. Но есть наши герои, которые не получили статус ветерана войны и, например, находятся в местах лишения свободы", – отметил Ильяшенко.

Помочь несмотря на бюрократические или юридические проблемы

Речь идет о людях, которые не имеют возможности получить устав участника боевых действий. Причиной могут быть бюрократические или юридические проблемы.

Поэтому новая должность Алены Вербицкой и вообще это направление деятельности в Офисе Президента действительно нужно. Фактически мы считаем – это как ветеранский омбудсмен,

– пояснил Алексей Ильяшенко.

Что известно об Алене Вербицкой

Сейчас Алена Вербицкая возглавляет Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

До этого Вербицкая была Черкасской волонтеркой и руководительницей благотворительного фонда "С верой в себя"

С 2015 года стала советницей начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Затем работала советницей заместителя руководителя Офиса Президента.

В 2019 работала как советница генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Приказ о назначении Алены Вербицкой президент подписал 13 октября. Документ предписывает "назначить Вербицкую Алену Николаевну советницей – уполномоченной президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников".