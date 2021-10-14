Ветеранский омбудсмен, – в Кабмине объяснили обязанности уполномоченной по правам защитников
Источник:Радио Свобода
Президент Владимир Зеленский создал должность уполномоченного по правам защитников и защитниц Украины. Ею станет советница офиса Президента Алена Вербицкая.
Уполномоченная по правам защитников и защитниц Украины возьмет опеку над ветеранами, а также над теми, кто не получил официальный статус. Об этом рассказал заместитель министра по делам ветеранов Украины Алексей Ильяшенко.
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"Министерство по делам ветеранов отвечает именно за ветеранов войны. Но есть наши герои, которые не получили статус ветерана войны и, например, находятся в местах лишения свободы", – отметил Ильяшенко.
Помочь несмотря на бюрократические или юридические проблемы
Речь идет о людях, которые не имеют возможности получить устав участника боевых действий. Причиной могут быть бюрократические или юридические проблемы.
Поэтому новая должность Алены Вербицкой и вообще это направление деятельности в Офисе Президента действительно нужно. Фактически мы считаем – это как ветеранский омбудсмен,
– пояснил Алексей Ильяшенко.
Что известно об Алене Вербицкой
- Сейчас Алена Вербицкая возглавляет Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.
- До этого Вербицкая была Черкасской волонтеркой и руководительницей благотворительного фонда "С верой в себя"
- С 2015 года стала советницей начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Затем работала советницей заместителя руководителя Офиса Президента.
- В 2019 работала как советница генерального прокурора Руслана Рябошапки.