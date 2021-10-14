Уповноважена з прав захисників і захисниць України візьме опіку над ветеранами, а також над тими, хто не отримав офіційний статус. Про це розповів заступник міністра у справах ветеранів України Олексій Ілляшенко.

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"Міністерство у справах ветеранів відповідає саме за ветеранів війни. Але є наші герої, які не отримали статус ветерана війни й, наприклад, перебувають у місцях позбавлення волі", – зазначив Ілляшенко.

Допомогти попри бюрократичні або юридичні проблеми

Мовиться про людей, які не мають можливості отримати статут учасника бойових дій. Причиною можуть бути бюрократичні або юридичні проблеми.

Тому нова посада Альони Вербицької й взагалі цей напрямок діяльності в Офісі Президента дійсно потрібен. Фактично ми вважаємо – це як ветеранський омбудсмен,

– пояснив Олексій Ілляшенко.

До речі. Наказ про призначення Альони Вербицької президент підписав 13 жовтня. Документ наказує "призначити Вербицьку Альону Миколаївну радницею – уповноваженою президента України з питань забезпечення прав захисників".

Що відомо про Альону Вербицьку