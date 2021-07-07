Возле озера Вырлица ветераны АТО поддержали строительство реабилитационного центра в Киеве

В Киеве планируют построить реабилитационный центр для ветеранов АТО. Такое решение поддержали представители ветеранских организаций, добровольческих батальонов и участников ООС.

Центр готова построить компания ООО "Мрия-Инвест". Она представила проект доброустройства прилегающей территории озера Вырлица и строительства торгово-развлекательного центра.

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"Это очень запущенный пока участок. Хотим, чтобы там было доброустройство территории и нормальных размеров территория с конференц-залами, с реабилитационными кабинетами, с психологом, юристами, массажистами, тренажерный зал. Чтобы он был масштабный. Не хватает ребятам реабилитационного центра. Многие люди с инвалидностью, на протезах", – отметил ветеран АТО Владимир Махоркин.

В Украине до сих пор нет большого реабилитационного центра

Ветераны жалуются, что до сих пор в Киеве, да и вообще в стране нет большого центра, в котором бывшие воины могут:

восстанавливать здоровье – физическое, психологическое;

адаптироваться к мирной жизни.

Однако застройщику, который пошел на встречу ветеранам, противостоит мощное лобби, сетуют активисты.

Ветераны поддержали строительство реабилитационного центра в Киеве: смотрите видео

"На это место "положили глаз" другие застройщики, которые не хотят там никакого реабилитационного центра, они хотят построить там дома, офисы и фактически сделать там свою застройку. Мы узнали о том, что там интерес свой имеет депутат Верховной Рады Вадим Столар. В нас есть основания утверждать, что господин Столар уже начинает влиять на экологическую комиссию Киевского городского совета", – подчеркнул представитель Всеукраинского движения ветеранов и волонтеров АТО Михаил Слипченко.

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Ветераны призвали киевлян и столичную власть поддержать строительство реабилитационного центра возле озера Вырлица, чтобы помочь участникам АТО восстанавливать свое здоровье.