Мощный надресурс для построения успешного государства, который в Украине пока не осознали

В штате Комиссии по регулированию азартных игр – 12 ветеранов. Двое, в том числе и я, вернулись с фронта на свои рабочие места. Остальные – воюют. Почему нужно предпочесть трудоустройство ветеранов – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Ветераны – это эталон ценностей

Ветеран в КРАИЛ для меня – за честь. Если будут желающие среди защитников работать в игорном бизнесе, присоединиться к контролю или регулированию со стороны государства, то я только за.

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Надеюсь, мы как можно быстрее создадим территориальные органы надзора и контроля над сферой, чтобы ветераны в регионах смогли найти себе в них место.

Скажу так, ветераны – люди с огромным специфическим и уникальным опытом. Это сверхмощный ресурс страны. Я, как никто, знаю, как им пользоваться. Без лишних слов и только по факту.

Цитирую своих врачей: "Везите его в морг".Капитан национальной сборной Украины Invictus Games и руководитель центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

Поэтому, да. Я предоставляю и буду предоставлять приоритет защитникам и защитницам в трудоустройстве. Конечно, при условии, что все конкурсные процедуры будут учтены. Ибо ветеран – это не знак качества. Но это эталон морально-нравственных ценностей, что для меня в приоритете. Все остальное – вопрос времени. Как говорится, через месяц можно и "борсучиху выдрессировать".

Почему ветераны – это будущее построения эффективного государства

А как, кстати, в других странах? Возьмем хотя бы Данию. До полномасштабного вторжения в Украину она была одной из стран Европы с большим количеством военных. Сейчас в их правительстве почти 90% всех должностей занимают именно ветераны, поскольку это люди со сложившейся системой ценностей, понятными желаниями, нулевой толерантностью к коррупции и злоупотреблениям властью.

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Поэтому пора наконец признать тот факт, что государства-лидеры уже давно прошли путь от обесценивания до признания и построения своей мощи благодаря пониманию ветеранского надресурса.

Достаточно представлять защитника в образе старика с медалями, который кричит и просит льготы. Слава Богу, уже 21 век во дворе. Посмотрите хотя бы записи камер GOpro. На них – современные бойцы. Крепкие мужчины всех возрастов: от пенсионеров до ультрасов, которым точно не нужно устанавливать радиоточку или делать внеочередное проведение домашнего телефона от государства. Кстати, эта опция до сих пор оплачивается в перечне "УБД-плюшек".

Именно поэтому пора пойти по пути цивилизованных стран-партнеров и не пытаться реабилитировать или социализировать (спасибо Марьяне), а начать наконец вести просветительскую деятельность среди общества.

Не делайте ветеранов удобными для себя. Сами становитесь лучше и выходите на новый уровень. Классика жанра, которую я наблюдаю на госслужбе, – сильных боятся, чтобы не казаться на их фоне слабее. Это фиаско. Ибо в умных книгах, которые высокопоставленные должностные лица передаривают друг другу на праздники, есть один неизменный тезис. Успех – это результат коллективного разума.

P.S. Ветеранский синдром не проходит. Тебе никогда не будет безразлична судьба страны, которую ты защищал, рискуя жизнью. Даже если ты откровенно не ярый патриот, тебе будет за честь сохранить ценности, ради которых погибли твои друзья. Так кому как не человеку, который зубами выгрызал независимость, доверить судьбу страны?