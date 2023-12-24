Два ветерана морской пехоты США погибли в Украине, защищая боевых товарищей, – СМИ

Американские и британские СМИ сообщили о гибели в Украине двух ветеранов морской пехоты США в начале декабря.

СМИ ссылаются на семьи погибших бойцов и собратьев. Официально США не сообщают о гибели американских добровольцев в Украине.

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Оба добровольца погибли в декабре

Итон Гертвек – калифорниец, погиб в Украине 8 декабря.

"За 11 дней до того, как должен был вернуться домой в США", – говорится в сообщении одного из американских изданий.

Ветеран морской пехоты США Грэм Дейл, родившийся в Ирландии, а позже эмигрировавший в Штаты, погиб в бою с россиянами 9 декабря.



Погибший в Украине доброволец из США Грэм Дейл / Фото taskandpurpose

По словам его собратья, ветерана армии США Райана О'Лири, Дейл погиб отражая атаку российских войск, прорвавших линию его подразделения.

Вместо того чтобы отступить или спрятаться, он убежал в бой. Дейл убил нескольких вражеских солдат, прежде чем был ранен. Вражеский штурм был прекращен благодаря его действиям и тем украинцам, которые были вместе с ним, не допустившим провала линии,

– отметил О'Лири.

Товарищи забрали американца из боя боя и пытались спасти его жизнь, но он скончался в результате полученных ранений.

. По данным американского издания, по меньшей мере, 46 американцев погибли в Украине с февраля 2022 года, в том числе 11 ветеранов морской пехоты.