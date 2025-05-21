Бывший журналист из Одессы Алик Ветров воюет на стороне России

Бывший журналист из Одессы Алик Ветров воюет на стороне российской армии против Украины. Его удалось идентифицировать по фото и видео из зоны боевых действий.

Он фотографировался на фоне корейской техники на вооружении России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт массовой информации.

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Бывший одесский журналист воюет на стороне России

На одной из фотографий Ветров фотографируется рядом с северокорейской САУ "Коксан", которая есть на вооружении новосформированных артиллерийских бригад России. Установить его личность удалось благодаря одесским журналистам и общественным активистам.



Фото стрельб САУ "Коксан", где есть в частности фото Ветрова / Фото: Сергей Стерненко в Telegram

Сам Ветров не скрывает своего участия в боевых действиях на стороне России. На его открытом профиле в Instagram размещены фотографии в форме российской армии с символикой страны-агрессора.



Фото Ветрова в соцсетях / Скриншот ИМИ

Фамилия Ветрова уже звучала в 2015 году, когда СБУ сорвала проведение пророссийской “учредительной конференции народного совета Бессарабии” в Одессе. Он фигурировал среди задержанных организаторов, которых подозревали в призывах к сепаратизму и создании фейковых структур.