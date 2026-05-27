Жителей одной из областей на Западе предупредили о сильном ветре

В одной из областей Украины пройдут мощные ветры. Также был объявлен 2 уровень опасности.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

В какой области пройдут сильные ветры?

Во Львове и области 27 мая прогнозируются мощные ветры. По словам Москаленко, также возможно падение деревьев и неустойчивых конструкций.

Будьте осторожны! Не находитесь вблизи деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и других потенциально опасных объектов,

– заявил Москаленко.

Он отметил, что гражданам стоит обращать внимание на людей, которым может понадобиться помощь и сразу звонить на горячую линию.

Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии также предупредили о стихийных метеорологических явлениях на юге Львовской области.

В РЦГМ сообщили, что во второй половине дня и до конца среды 27 мая ожидаются значительные дожди. Также было объявлено 2 уровень опасности.

Постепенно в Украину поступает лето с его горячими температурами. Однако жарко будет не везде. Часть областей будут накрывать дожди.

В Украине прогнозируют значительное похолодание, которое будет сопровождаться грозой и осадками в виде дождя. Синоптики сообщили, что в конце мая ожидается ощутимое изменение погоды, и после периода тепла в страну начнет поступать холодный воздух. По текущим прогнозам, температура снизится на 4 – 6 градусов.

Также Укргидрометцентр уже предупреждал о І уровне опасности (желтый) по всей Украине. Это связано с сильными порывами ветра до 15 – 20 метров в секунду и грозами в центральных, южных областях и на Прикарпатье.