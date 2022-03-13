Въезд в Чугуев с 13 марта запрещен: попасть могут только местные

В Чугуев Харьковской области запретили въезд. Новые правила вступили в силу уже 13 марта.

Попасть в населенный пункт смогут только местные. Об этом жителей города сообщили в Чугуевской районной госадминистрации.

Обратите внимание Российскому генералу объявили подозрение: он родился в Чугуеве и приказал бомбить Харьковщину

При каких условиях можно въехать в город

Поэтому въехать в город смогут только лица, имеющие:

подтверждение места регистрации в Чугуеве;

документы для сопровождения гуманитарного конвоя.

Отметим, что соответствующее решение приняли для того, чтобы предотвратить проникновение вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Важно – ВСУ 7 марта освободили Чугуев: смотрите видео



Полный текст публикации​:

Вниманию жителей г. Чугуева. Чугуевская районная военная администрация информирует, что с целью предотвращения проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп с 13 марта въезд в г. Чугуев запрещен.

Попасть в город можно будет только при наличии подтверждения места регистрации в г. Чугуеве или документов для сопровождения гуманитарного конвоя.