Въезд иностранцев в Украину: в СНБО анонсировали введение системы электронного уведомления

В Украине планируют ввести систему электронного уведомления о намерении въезда иностранцев, которые пользуются правом безвиза. Все для усиления пограничного и миграционного контроля, а также контрразведывательного режима во время действия военного положения.

Во вторник, 13 августа, под председательством секретаря СНБО Александра Литвиненко состоялось межведомственное совещание о состоянии выполнения решений, направленных на усиление контроля за въездом в Украину и выездом иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания.

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Электронные сообщения для въезда иностранцев

В СНБО сообщили, что во время совещания было предложено определить и утвердить перечень стран, имеющих с Украиной безвизовый режим въезда, граждане которых будут обязаны в установленном порядке подавать электронное сообщение о намерении въехать в Украину.

Также участники совещания отметили, что важное значение приобретает вопрос необходимости адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС. В частности, путем разработки и внесения в Верховную Раду законопроекта о введении системы электронного сообщения о намерении въезда в Украину для граждан стран, которые пользуются правом безвизового въезда на территорию нашего государства.

Кроме того, во время совещания обсудили вопросы создания механизма запрета въезда в Украину иностранцев, пребывание которых на территории нашего государства является нежелательным из соображений интересов национальной безопасности.