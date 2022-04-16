На въезде в Киев образовались километровые пробки: власть призывает людей еще не возвращаться
Источник:телеграм Киевской военной администрации
Несмотря на опасность ракетных ударов, в Киев продолжают возвращаться люди. Ежедневно в столицу приезжают 40 – 50 тысяч человек.
В Киевской военной администрации обнародовали видео с километровыми пробками.
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Преждевременное возвращение в Киев создает опасность для самого населения.
Ежедневно в столицу возвращаются 40 – 50 тысяч человек. Мы просим людей! Не возвращайтесь! Киев и область снова начали обстреливать! Не игнорируйте воздушные тревоги,
– призвали в Киевской военной администрации.
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Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве. Произошло это утром 16 апреля. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города.
Как сообщил Кличко, сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются.
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