На въезде в Киев образовались километровые пробки: власть призывает людей еще не возвращаться

Несмотря на опасность ракетных ударов, в Киев продолжают возвращаться люди. Ежедневно в столицу приезжают 40 – 50 тысяч человек.

В Киевской военной администрации обнародовали видео с километровыми пробками.

Важно В Киеве возобновили работу ЦПАУ

Преждевременное возвращение в Киев создает опасность для самого населения.

Ежедневно в столицу возвращаются 40 – 50 тысяч человек. Мы просим людей! Не возвращайтесь! Киев и область снова начали обстреливать! Не игнорируйте воздушные тревоги,

– призвали в Киевской военной администрации.

Из-за пробок в Киев не может проехать гуманитарная помощь, чрезвычайники, медики, коммунальщики и военные.

Очереди в Киев: смотрите видео

Оккупанты обстреляли Киев

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве. Произошло это утром 16 апреля. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города.

Как сообщил Кличко, сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются.

Зеленский заявил, что Путин может применить ядерное оружие: смотрите видео