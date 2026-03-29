Впервые за век: почему в Иерусалиме ограничили доступ к храму Гроба Господня

В Иерусалиме католическим лидерам впервые за более чем столетие запретили посетить храм Гроба Господня в Вербное воскресенье. Об этом заявили в Латинском патриархате Иерусалима, передает CNN, назвав инцидент серьезным прецедентом.

Что известно о запрете посещения храма Гроба Господня?

По данным медиа, ограничения связаны с ситуацией безопасности на фоне войны Израиля с Ираном. Израильские власти также ограничили доступ к другим святыням в Восточном Иерусалиме, в частности мечети Аль-Акса и Стене Плача. Поэтому Латинский патриархат отменил традиционную процессию Вербного воскресенья. Кроме того, двух высокопоставленных церковных деятелей, среди которых кардинал Пьербаттиста Пицабалла, остановили по дороге к храму и заставили вернуться.

В Патриархате назвали такие действия необоснованными и непропорциональными, обвинив израильские власти в ошибочном решении. В то же время в офисе премьер-министра Израиля заявили, что ограничения связаны исключительно с соображениями безопасности. Там добавили, что работают над возможностью позволить церковным лидерам посетить святыню в ближайшие дни.

Израильская полиция объяснила, что доступ к части святынь ограничили из-за сложности обеспечения безопасности и невозможности быстрого реагирования спасательных служб в Старом городе.

Решение также раскритиковали международные политики. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подчеркнула, что храм должен быть открытым и защищенным, а глава МИД Италии Антонио Таяни назвал запрет неприемлемым и анонсировал дипломатическую реакцию.

Папа Римский во время мессы в Ватикане отметил, что молится за христиан Ближнего Востока, которые из-за войны не могут в полной мере отмечать праздничные богослужения.

Обратите внимание! Храм Гроба Господня считается местом захоронения и воскресения Иисуса Христа, поэтому ограничение доступа в один из важнейших периодов христианского календаря вызвало возмущение среди верующих.

Конфликт на Ближнем Востоке: последние новости