В Иерусалиме католическим лидерам впервые за более чем столетие запретили посетить храм Гроба Господня в Вербное воскресенье. Об этом заявили в Латинском патриархате Иерусалима, передает CNN, назвав инцидент серьезным прецедентом.
Что известно о запрете посещения храма Гроба Господня?
По данным медиа, ограничения связаны с ситуацией безопасности на фоне войны Израиля с Ираном. Израильские власти также ограничили доступ к другим святыням в Восточном Иерусалиме, в частности мечети Аль-Акса и Стене Плача. Поэтому Латинский патриархат отменил традиционную процессию Вербного воскресенья. Кроме того, двух высокопоставленных церковных деятелей, среди которых кардинал Пьербаттиста Пицабалла, остановили по дороге к храму и заставили вернуться.
В Патриархате назвали такие действия необоснованными и непропорциональными, обвинив израильские власти в ошибочном решении. В то же время в офисе премьер-министра Израиля заявили, что ограничения связаны исключительно с соображениями безопасности. Там добавили, что работают над возможностью позволить церковным лидерам посетить святыню в ближайшие дни.
Израильская полиция объяснила, что доступ к части святынь ограничили из-за сложности обеспечения безопасности и невозможности быстрого реагирования спасательных служб в Старом городе.
Решение также раскритиковали международные политики. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подчеркнула, что храм должен быть открытым и защищенным, а глава МИД Италии Антонио Таяни назвал запрет неприемлемым и анонсировал дипломатическую реакцию.
Папа Римский во время мессы в Ватикане отметил, что молится за христиан Ближнего Востока, которые из-за войны не могут в полной мере отмечать праздничные богослужения.
Обратите внимание! Храм Гроба Господня считается местом захоронения и воскресения Иисуса Христа, поэтому ограничение доступа в один из важнейших периодов христианского календаря вызвало возмущение среди верующих.
Конфликт на Ближнем Востоке: последние новости
Иран начал кампанию по вербовке добровольцев из-за угрозы наземного вторжения США, призывая к участию в кампании "Джанфада". В разных регионах страны усилены меры безопасности, в частности установлены блокпосты силовиками в масках.
Иран разрешил 20 пакистанским кораблям проходить через Ормузский пролив. Это важно, ведь судоходство в этих водоемах помогает транспортировке нефти и газа во все страны мира.
28 марта йеменские хуситы совершили ракетную атаку на юг Израиля. Это произошло через день после того, как хуситы пригрозили вступить в войну на Ближнем Востоке.
В Associated Press сообщили, что Россия готовится отправить Ирану новую партию беспилотников, в частности модернизированные версии дронов типа "Шахед". Европейские и американские чиновники сообщают об "очень активных" переговорах между Москвой и Тегераном о передаче этих беспилотников.