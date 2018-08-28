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Viber изменил внешний вид и функционал

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Viber изменил функционал
Viber изменил функционал / Фото из открытых источников

Мессенджер Viber претерпел изменения: он получил новый внешний вид, а также и функциональность. Изменения уже могут увидеть пользователи операционной системы iOS.

Об этом пишет tehnot.com.

При этом пользователи Android получат изменения в мессенджере позже.

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Как заверили разработчики, с обновлением обмен сообщениями станет вдвое быстрее. При этом обновленный дизайн должен упростить использование чатов. Кроме того, в чатах на экран будут выводить больше информации и она станет более понятной для восприятия.

Viber змінив зовнішній вигляд і функціонал

Изменения коснулись чатов

Вместо слов, которые сообщали состояние сообщения, будут пиктограммы. Одна галочка будет означать, что сообщение отправлено, две – сообщение прочитано. Также GIF, фото и видео можно будет увидеть в миниатюрах.

Также разработчики говорят, что используют сквозное шифрование, что должно повысить безопасность использования Viber. Данные и контент не могут быть переданы третьим лицам, что должно обеспечить полную конфиденциальность. Скачать новую версию можно по ссылке.

Как изменился Viber

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Теги: Интернет Техно Соцсети
Источник: 24 Канал
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