Вице-канцлер Германии допускает, что "Северный поток-2" могут полностью остановить

Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек поддержал решение не вмешиваться в вопрос утверждения "Северного потока-2". Однако он не отрицал, что проект могут остановить в случае агрессии России.

Вице-канцлер и федеральный министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек в эфире немецкого телевидения прокомментировал вопрос запуска "Северного потока-2".

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В Германии допустили остановку российского газопровода

Политик поддержал решение правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении противоречивого "Северного потока-2" и рассматривать его исключительно с юридической точки зрения.

В то же время он не исключил возможности остановки проекта, отметив, что все будет зависеть от развития конфликта в отношении Украины. "Мы правовое государство, и разрешения выдаются в соответствии с законом", – пояснил Хабек.

Вице-канцлер считает, что политика должна быть сосредоточена на политических вопросах. Их следует анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики.

Это означает, что, учитывая ситуацию на Востоке Украины и наращивания там российских войск, придется принимать политические решения, какие санкции могут быть применены в случае возникновения нового острого конфликта,

– заявил он.

Хабек добавил, что строительство газопровода может отвлечь внимание Запада от Украины как страны, которая осуществляет транзит газа. Этому необходимо противодействовать, поддерживая переход Киева на возобновляемые источники энергии. Министерство, которое он возглавляет, выделит на эти цели 150 миллионов евро.

"Северный поток-2": последние новости

Первую нитку российского газопровода наполнили техническим газом 18 октября 2021 года. Хотя трубопровод не прошел все необходимые процедуры, вторую нитку начали наполнять 17 декабря, завершили 29 декабря.

Сертификацию "Северного потока-2", вероятнее всего, не утвердят в начале 2022 года. Такое заявление сделал немецкий регулятор – Федеральное сетевое агентство. Однако Москва все еще надеется на успех процедуры.

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