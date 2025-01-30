Об этом 24 Каналу сказал вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. Он предположил, нужна ли армии страны-агрессора пауза в боевых действиях в Украине. К слову, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили более 835 тысяч россиян.

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"Трудно представить, что Путин остановится"

Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании отметил, что нужно делать все, чтобы в долгосрочной перспективе защитить Украину и украинцев и остановить Россию через несколько лет. Ведь Россия уже 300 лет воюет с Украиной и пытается уничтожить ее язык, культуру, людей, инфраструктуру, церкви и тому подобное.

Если вспомнить все с февраля 2022 года, то Россия заплатила огромную цену за то, что захватила. Она, вполне вероятно, не в состоянии продолжать эту войну в ближайшей перспективе. Поэтому определенная пауза ей также нужна,

– сказал Белл.

По его словам, большинство украинцев считают, что Владимир Путин переводит дыхание, а потом будет готов снова напасть. Потому что трудно представить, что российский диктатор остановится только потому, что у него есть сухопутный путь в Крым.

Напомним, бывший госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что прекращение огня даст войскам Путина время перегруппироваться, чтобы потом снова атаковать Украину.