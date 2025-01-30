Про це 24 Каналу сказав віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл. Він припустив, чи потрібна армії країни-агресорки пауза у бойових діях в Україні. До слова, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили понад 835 тисяч росіян.

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"Важко уявити, що Путін зупиниться"

Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії наголосив, що потрібно робити все, аби в довгостроковій перспективі захистити Україну та українців й зупинити Росію через кілька років. Адже Росія вже 300 років воює з Україною і намагається знищити її мову, культуру, людей, інфраструктуру, церкви тощо.

Якщо згадати все з лютого 2022 року, то Росія заплатила величезну ціну за те, що захопила. Вона, цілком ймовірно, не в змозі продовжувати цю війну в найближчій перспективі. Тож певна пауза їй також потрібна,

– мовив Белл.

За його словами, більшість українців вважають, що Владімір Путін переводить подих, а потім буде готовий знову напасти. Тому що важко уявити, що російський диктатор зупиниться лише тому, що у нього є сухопутний шлях до Криму.

Нагадаємо, колишній держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що припинення вогню дасть військам Путіна час перегрупуватися, щоб потім знову атакувати Україну.