Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 835940 (+1270) осіб,
- танків – 9890 (+4),
- бойових броньованих машин – 20614 (+17),
- артилерійських систем – 22412 (+17),
- РСЗВ – 1264 (+0),
- засоби ППО – 1050 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23510 (+54),
- крилаті ракети – 3054 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35451 (+85),
- спеціальна техніка – 3725 (+4).
Втрати ворога на 30 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ