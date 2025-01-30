Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 835940 (+1270) осіб,

танків – 9890 (+4),

бойових броньованих машин – 20614 (+17),

артилерійських систем – 22412 (+17),

РСЗВ – 1264 (+0),

засоби ППО – 1050 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23510 (+54),

крилаті ракети – 3054 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 35451 (+85),

спеціальна техніка – 3725 (+4).



Втрати ворога на 30 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ