Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 835940 (+1270) осіб,
  • танків – 9890 (+4),
  • бойових броньованих машин – 20614 (+17),
  • артилерійських систем – 22412 (+17),
  • РСЗВ – 1264 (+0),
  • засоби ППО – 1050 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23510 (+54),
  • крилаті ракети – 3054 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35451 (+85),
  • спеціальна техніка – 3725 (+4).


Втрати ворога на 30 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ