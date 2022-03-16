Вице-премьер Польши Качиньский предложил миротворческую миссию НАТО для Украины

Весь цивилизованный мир поддерживает украинцев в борьбе с русскими захватчиками. Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский отметил, что в Украину нужно ввести миротворческую миссию НАТО, чтобы помочь в сопротивлении врагам.

Об этом Качиньский рассказал на брифинге, состоявшемся после встречи президента Владимира Зеленского с главой польского правительства Матеушем Моравецким, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншем.

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В Украине нужно ввести миротворческую миссию НАТО

Качиньский также приехал в Киев 16 марта. Он отметил, что поддерживает украинцев, которые сейчас защищают свою землю.

"Мы хотим выразить свою поддержку не только словами, но и делами", – добавил вице-премьер.

Он отметил, что в Европейском союзе и НАТО должны увидеть последствия, к которым может привести то, что сейчас разворачивается в Украине.

Мы разделяем ценности и НАТО, и Евросоюза. И мы говорим о том, что, возможно, нужно вводить миротворческую миссию в Украине, чтобы она помогала не только в гуманитарных вопросах, но и защищала ее землю,

– заметил Качиньский.

Вице-премьер добавил, что Украина и ЕС, как и весь демократический мир, разделяют одинаковые ценности.

"Сейчас мы находимся в Киеве и говорим о том, что проходит его оборона. Мы хотим сказать, что солидарны с вами и будем помогать", – подытожил Качиньский.

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