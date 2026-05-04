Было эмоционально, – вице-президент Европейского ивестбанка честно сказал, чем его поразила Украина

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Карл Негаммер прибыл в Украину с визитом. В частности, он посетил Львов, где он побывал в больницах, которые модернизируют при поддержке ЕИБ.

Он рассказал 24 Каналу, что сначала они побывали возле военного мемориала. Впоследствии отправились в медицинские учреждения, где также пообщались с ветеранами войны.

"Начало визита было очень эмоциональным. Мы посетили военный мемориал. Там мы также имели возможность увидеть, что на самом деле означает война. Затем мы побывали в больницах. Европейский инвестиционный банк выделяет средства на повышение энергоэффективности, что очень важно. Мы встретили ветеранов. Я встретил настоящих Героев, воинов, которые участвовали в боях, и теперь страдают из-за ранений", – сказал Карл Негаммер.

По его словам, он был очень поражен от общения с украинскими бойцами, от их воли и желания защищать Украину. Также его очень захватила работа врачей, медсестер и атмосфера в этих медицинских учреждениях.

Обратите внимание! Вице-президент Европейского инвестиционного банка Карл Негаммер совершил визит в Украину. В частности, 28 апреля он побывал во Львове. Учреждение инвестировало во Львов и область 180 миллионов евро. Он посетил больницу Святого Луки, детскую больницу и реабилитационный центр UNBROKEN. Также Карл Негаммер просмотрел проекты улучшения общественного транспорта и провел встречу с мэром Львова Андреем Садовым.

Как ЕИБ поддерживает Львов?

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что при поддержке ЕИБ будут обновлены фасады больниц Святого Луки, Святого Николая, а вскоре и корпусов на Миколайчука. Говорится не только о виде зданий, но и о тепле, энергоэффективности и лучших условиях для пациентов и врачей. С помощью банка также достраивается образовательное учреждение в Брюховичах.

ЕИБ помогает Львову через очень выгодные кредиты, которые будут возвращать после победы. Благодаря этому происходит реконструкция улицы Мазепы – Гринченко. В частности, вместо двух полос там будет четыре, удобные остановки, переходы, тротуары и велоинфраструктура.

Кроме того, улучшается общественный транспорт. Уже приобрели 10 трамваев львовского производства. Заказали и ожидают 48 новых автобусов, которые также изготовят во Львове. Для них строится новое автобусное депо.