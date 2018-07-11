Вице-президент США рассказал, какая цель встречи Трампа с Путиным

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что основной целью встречи Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным является восстановление двусторонних отношений.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Он отметил, что основными темами переговоров будут Сирия и Украины.

"Как президент заявлял неоднократно, он всегда верит в переговоры. Он верит в то, что нужно садиться с лидерами других стран друг на друга и определять, есть ли способ добиться прогресса в отношениях. Я думаю, что он направляется на этот саммит во многом с таким настроением ", – рассказал Пенс.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией, не является позицией Соединенных Штатов.