Віце-президент США розповів, яка мета зустрічі Трампа з Путіним

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що основною метою зустрічі глави Білого дому Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним є відновлення двосторонніх відносин.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Він зазначив, що основними темами переговорів будуть Сирія та Україна.

"Як президент заявляв неодноразово, він завжди вірить в переговори. Він вірить у те, що потрібно сідати з лідерами інших країн один навпроти одного та визначати, чи є спосіб домогтися прогресу в відносинах. Я думаю, що він прямує на цей саміт багато в чому з таким настроєм", – розповів Пенс.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.