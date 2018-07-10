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Ультиматум для Путіна: експерт вказала, що повинен зробити Трамп на зустрічі з главою Кремля

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Трампу варто поставити Путіну ультиматум та нагадати про санкції
Трампу варто поставити Путіну ультиматум та нагадати про санкції / AOL.com

Для того, аби провести успішний саміт із Володимиром Путіним, Дональду Трампу потрібно зробити декілька важливих заяв, які враховували б інтереси США.

Про це у статті для Time пише старший науковий співробітник Atlantic Council та колишній заступник помічника міністра оборони США щодо питань Росії, України та Європи Евелін Фаркас.

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Аналітик пояснює, як, на її думку, Трамп може опинитися у виграшній ситуації під час зустрічі із главою Кремля.

По-перше, він повинен поставити перед Путіним ультиматум, повідомивши йому, що, якщо російський уряд продовжить втручатися в демократичний порядок США за допомогою кібератак, соцмереж, грошей, підкупу та інших методів, Штати максимально посилять чинні санкції проти Росії, зазначає Фаркас.

Потім глава Білого дому повинен проінформувати свого колегу, що США і коаліція з 68 країн, яка бореться з "Ісламською державою" у Східній Сирії, не піде, поки не буде введений план перехідного періоду, який передбачає відставку диктатора Башара Асада. В ідеалі Трамп мав би захищати принцип непорушності кордонів, додає Фаркас, маючи на увазі, що президент США повинен підняти питання про суверенітет України, Грузії та Молдови.

Поки російські війська не будуть виведені – щонайменше, з України – санкції не тільки повинні бути збережені, але з часом посилені,
– продовжує вона.

Останні новини про смерть британки від отруєння "Новачком" також повинні бути озвучені, вважає Фаркас. "Трампу варто знову нагадати про міжнародні протести проти приблизно 16 замахів і вбивств опонентів Кремля у Великобританії та інших країнах, йдеться у публікації.

"Президент США також повинен погодитися зі стурбованістю Москви щодо військового балансу між Росією та Америкою і нарощування стратегічних ядерних сил Китаю. Йому варто було б закликати до проведення двосторонніх та багатосторонніх переговорів на вищому рівні з цих питань", – зауважує автор статті.

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Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.

Теги: Новини Росії Санкції Новини політики Новини США Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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