Ультиматум для Путина: эксперт указала, что должен сделать Трамп на встрече с главой Кремля

Для того, чтобы провести успешный саммит с Владимиром Путиным, Дональду Трампу нужно сделать несколько важных заявлений, которые учитывали бы интересы США.

Об этом в статье для Time пишет старший научный сотрудник Atlantic Council и бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Европы Эвелин Фаркас.

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Аналитик объясняет, как, по ее мнению, Трамп может оказаться в выигрышной ситуации во время встречи с главой Кремля.

Во-первых, он должен поставить перед Путиным ультиматум, сообщив ему, что, если российское правительство продолжит вмешиваться в демократический порядок США с помощью кибератак, соцсетей, денег, подкупа и других методов, Штаты максимально усилят действующие санкции против России, отмечает Фаркас.

Затем глава Белого дома должен проинформировать своего коллегу, что США и коалиция из 68 стран, которая борется с "Исламским государством" в Восточной Сирии, не уйдет, пока не будет введен план переходного периода, который предусматривает отставку диктатора Башара Асада. В идеале Трамп должен был бы защищать принцип нерушимости границ, добавляет Фаркас, имея в виду, что президент США должен поднять вопрос о суверенитете Украины, Грузии и Молдовы.

Пока российские войска не будут выведены – по меньшей мере, из Украины – санкции не только должны быть сохранены, но со временем усилены,

– продолжает она.

Последние новости о смерти британки от отравления "Новичком" также должны быть озвучены, считает Фаркас. "Трампу стоит снова напомнить про международные протесты против примерно 16 покушений и убийств оппонентов Кремля в Великобритании и других странах, говорится в публикации.

"Президент США также должен согласиться с обеспокоенностью Москвы по поводу военного баланса между Россией и Америкой и наращивания стратегических ядерных сил Китая. Ему следовало бы призвать к проведению двусторонних и многосторонних переговоров на высшем уровне по этим вопросам", – замечает автор статьи.

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Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.