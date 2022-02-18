Главарь боевиков Пушилин записал видео об "эвакуации" еще 16 февраля

Видео еще одного главаря боевиков об эвакуации на оккупированном Донбассе записали до обострения. Может быть, что это было 16 февраля, то есть за 2 суток до обнародования.

Такую информацию обнародовал активист Сергей Стерненко. Предыдущее видео с главарем оккупированной Луганщины Леонидом Пасечником, по словам активиста, размещалось в папке под названием "Бросок мангуста".

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В свое время США проводили операцию с похожим названием "Мангуст". Целью было создание повода для атаки коммунистической Кубы и свержения правительства Фиделя Кастро,

– замечает Стерненко.

В то же время он подчеркивает, что это может быть обычным совпадением. Впрочем, это похоже на информацию, которую ранее озвучивала разведка США. Речь идет о российской провокации с конечной целью поставить в Украине оккупационное марионеточное правительство.

По словам Стерненко, эта информация является чрезвычайно важным доказательством о том, что все, что делает против Украины Россия в течение последних дней, – это четко спланированная заранее спецоперация с инсценировками и фейками.

"Эвакуация" на оккупированном Донбассе

Террористы на оккупированном Донбассе объявили об "эвакуации" жителей в Ростовскую область России. Они распространяют фейки, что Украина хочет наступать. Но сами же в последние дни проводят масштабные обстрелы мирного населения.

В России заявляли, что ничего не знают о том, что к ним едут люди с Донбасса. Но Владимир Путин уже приказал им выплатить пособие. А оккупанты первыми начали вывозить детей-сирот.

Украинская разведка получила информацию, что пророссийские боевики заминировали ряд объектов социальной инфраструктуры в оккупированном Донецке. Далее они планируют их взорвать.

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